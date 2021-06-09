У Тернополі стихійні сміттєзвалища фіксуватимуть «фотопастки».

 

У Тернополі відстежуватимуть несанкціоноване скидання відходів на стихійні смітники за допомогою «фотопасток». Про це повідомила сьогодні, 9 червня, пресслужба ТМР.

 

 

«Реагуючи на скарги тернополян щодо утворення на віддалених ділянках міста несанкціонованих сміттєзвалищ, відтепер управління муніципальної інспекції використовуватиме у своїй роботі пристрої "фотопастки", які будуть встановлені у проблемних місцях Тернополя», – зазначено у повідомленні.

 

 

Завдяки цьому oбладнанню інспектори змoжуть в oнлайн-режимі прoвoдити відеo- і фoтoфіксацію пoрушень вимoг пoвoдження з відхoдами, а відзняті матеріали викoристoвуватимуть для ідентифікації oсіб і транспoртних засoбів та притягнення пoрушників дo відпoвідальнoсті.

 

Містян закликали повідомляти про факти порушень екологічного законодавства щодо поводження з відходами на гарячу лінію міськoї ради 15-80, у поліцію та в управління муніципальнoї інспекції.

 

Одразу після оприлюднення повідомлення про фотопастки на facebook-сторінці управління муніципальної інспекції читачі почали надсилати фото стихійних смітників з околиць міста.

 

 

Також мешканці Тернополя і області можуть повідомляти про стихійні сміттєзвалища через інтерактивну мапу Міністерства екології та природних ресурсів.

 

За даними керівника обласного управління екології Ореста Сінгалевича, зараз в області налічується майже 700 несанкціонованих сміттєзвалищ. Понад 70 виявили цього року. Зокрема, про 30 із них повідомили громадяни. Торік таких звернень було вдвічі більше.

 

Фото ternopilcity.gov.ua, facebook.com/umptmr

09.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Зорі з антиматерії?
Лето Сапунар
Побічні докази вказують на неймовірне відкриття – і, можливо, революцію в астрофізиці.
09.06.21 | | Наука
Луцишина із Томчанія
Уляна Галич
Світ, у якому не говориться про незручні теми, у якому замовчується насильство, біль, образи, у якому культ мовчання побутує над усім іншим – цей світ-у-якому-не говориться, світ, де упосліджені позбавлені голосу, – він вже залишається у минулому.
08.06.21 | | Штука
Повернення Луціва-шевченкознавця
Роксана Харчук
Декому ще й досі складно прийняти той знущальний тон, в якому Шевченко написав про Хмельницького в сатиричній епітафії «Якби-то ти, Богдане п’яний». Але не Луці Луціву. 
07.06.21 | | Штука
Нова диво-коаліція
Максим МУЛЯР
Біньямін Нетаньягу більше не буде прем’єром. В Ізраїлі після енної спроби вдалося створити урядову коаліцію без правої партії «Лікуд», яка вже, здавалося б, вросла у владу.
07.06.21 | | У світі
Нервові клітини розпізнають, що ми їмо
Нервові клітини блукаючого нерва (nervus vagus) здійснюють протилежні функції, регулюючи харчову поведінку людини.
07.06.21 | | Наука
Книга довжиною у XX століття
Мирослав Трофимук
Ім’я Наталії Ужвій раніше звучало доволі часто. Нині забулось. Тому книга Наталії Колесніченко-Братунь "У піжмурки з долею" своєчасна, необхідна, а також захоплююча з багатьох оглядів
07.06.21 | | Минуле
Навіщо потрібні сновидіння?
Нова гіпотеза пояснює сновидіння, ґрунтуючись на особливостях штучного інтелекту, і трактує світ культури – від художніх романів до кінофільмів – за аналогією зі сном. 
06.06.21 | | Наука
Свобода слова і політкоректність
Станіслав Комарек
Усяка свобода, яку систематично не плекають, деградує і втрачається. І йдеться тут про усталену брехню.
06.06.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.