У Тернополі відстежуватимуть несанкціоноване скидання відходів на стихійні смітники за допомогою «фотопасток». Про це повідомила сьогодні, 9 червня, пресслужба ТМР.

«Реагуючи на скарги тернополян щодо утворення на віддалених ділянках міста несанкціонованих сміттєзвалищ, відтепер управління муніципальної інспекції використовуватиме у своїй роботі пристрої "фотопастки", які будуть встановлені у проблемних місцях Тернополя», – зазначено у повідомленні.

Завдяки цьому oбладнанню інспектори змoжуть в oнлайн-режимі прoвoдити відеo- і фoтoфіксацію пoрушень вимoг пoвoдження з відхoдами, а відзняті матеріали викoристoвуватимуть для ідентифікації oсіб і транспoртних засoбів та притягнення пoрушників дo відпoвідальнoсті.

Містян закликали повідомляти про факти порушень екологічного законодавства щодо поводження з відходами на гарячу лінію міськoї ради 15-80, у поліцію та в управління муніципальнoї інспекції.

Одразу після оприлюднення повідомлення про фотопастки на facebook-сторінці управління муніципальної інспекції читачі почали надсилати фото стихійних смітників з околиць міста.

Також мешканці Тернополя і області можуть повідомляти про стихійні сміттєзвалища через інтерактивну мапу Міністерства екології та природних ресурсів.

За даними керівника обласного управління екології Ореста Сінгалевича, зараз в області налічується майже 700 несанкціонованих сміттєзвалищ. Понад 70 виявили цього року. Зокрема, про 30 із них повідомили громадяни. Торік таких звернень було вдвічі більше.

Фото ternopilcity.gov.ua, facebook.com/umptmr