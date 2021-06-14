Галицькі хроніки COVID-19: 14 червня.

Станом на 09:00 14 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 429 хворих на сovid-19. За минулу добу – 52 нових випадки: 9 – на Івано-Франківщині (проведено 310 ПЛР-тестів), 16 – на Львівщині (проведено 450 ПЛР-тестів)  та 27 – на Тернопіллі (проведено 261 ПЛР-тест).

 

 

За минулу добу не зафіксовано смертей від covid-19. Однак летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині в середньому становить 2,35%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 червня (09:00): 69 909 випадків, 27 нових

 

Тернопіль – 8 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 2 особи

Підгаєцький район – 4 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

14 червня (09:00): 136 92 випадків, 16 нових

 

Львів – 9 осіб

Буський район – 1 особа

Золочівський район – 4 особи

Миколаївський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 червня (09:00): 86 552 випадки, 9 нових

Калуський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

14.06.2021

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