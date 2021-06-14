Путін звинуватив Україну у стягуванні військ на Донбас.

 

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна "постійно" нагромаджує війська поблизу російсько-українського кодону та в зоні ООС.

 

 

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу NBC News.

 

Відповідаючи на запитання щодо російських військ на кодоні, Путін сказав: "Послухайте… Сама Україна постійно продовжує це робити – привозити особовий склад і військову техніку в зону конфлікту на південному сході України, на Донбасі", – цитує "Укрінформ".

 

З його слів, Росія проводила навчання на своїй території, "і не тільки на півдні Російської Федерації, а й на Далекому Сході, і на півночі, в Арктиці". Нібито в цей самий час США проводили військові навчання на Алясці, "у безпосередній близькості" від російських кодонів, додав він.

 

"І ви перетнули океан, доставили тисячі людей, тисячі одиниць військової техніки до наших кордонів, й усе ще вірите, що ми діємо агресивно, а ви чомусь не дієте агресивно. Ви тільки подивіться на це", – сказав він.

 

Путін також звинуватив НАТО в розширенні на схід.

 

"За часів СРСР Горбачов отримав обіцянку, що розширення НАТО на схід не буде. Де ця обіцянка? Але який сенс розширювати НАТО на схід і наближати цю інфраструктуру до наших кордонів?" З його слів, Росія не становить жодної загрози для США та європейських країн.

 

Відповідаючи на запитання, чи не збирається він послати російські війська далі на українську територію, Путін не дав чіткої відповіді. "Послухайте, хіба ми казали, що збираємося кудись направляти наші збройні формування? Ми проводили військові навчання на нашій території. Хіба це незрозуміло?" – сказав він.

 

14.06.2021

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