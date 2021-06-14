"Росія є стороною конфлікту": G7 вимагає від Москви припинити ескалацію проти України.

Лідери держав "Групи семи" у підсумковому комюніке триденного саміту, що пройшов у Британії, звернулись з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це пише інтернет-видання "Європейська правда".

У спільній заяві лідери G7 закликали Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, вивести російські війська і техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові.

"Ми залишаємось твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку "нормандського процесу" для забезпечення виконання Мінських угод і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемир'я", – йдеться у заяві, ухваленій за підсумками переговорів у британському Корнуоллі.

"Група семи" також підтвердила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, лідери G7 закликали Україну до подальшого проведення реформ.

"Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інститутів України, заохочуючи до подальшого прогресу в проведенні реформ", – ідеться у комюніке.

В окремому пункті рішення лідери G7 закликали Росію зупинити дестабілізуючу поведінку.

"Ми підтверджуємо нашу зацікавленість в стабільних і передбачуваних відносинах з Росією і продовжимо взаємодіяти там, де є області, що представляють взаємний інтерес. Ми підтверджуємо наш заклик до Росії припинити свою дестабілізуючу поведінку і зловмисні дії, включаючи втручання в демократичні системи інших країн, і виконати свої міжнародні зобов'язання і зобов'язання в галузі прав людини", – йдеться у заяві.

Голова Єврокомісії Фон дер Ляєн заявила за підсумками зустрічі: лідери країн "Групи семи" обговорили питання України та спільну відповідь на підривні дії Росії.

"Оскільки Росія продовжує підривати порядок європейської безпеки, ми можемо розраховувати на міцний трансатлантичний альянс для вирішення цієї проблеми", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Україна займає важливе місце в спільному порядку денному країн G7.

"G7 підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти в її зусиллях щодо реформування. Україні потрібні сильні інститути, що діють на основі верховенства права", – наголосила фон дер Ляєн.