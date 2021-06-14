У високогір’ї Карпат в середині червня випав сніг.

Сьогодні зранку на горі Піп Іван випав сніг. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

 

 

«Станом на 07:00 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с, температура повітря 0°С», – зазначено у повідомленні.

 

За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, на території Івано-Франківської області оголошене штормове попередження. Упродовж дня очікується сильний дощ, місцями гроза, місцями град, посилення північно-західного вітру 15-20 м/сек. Оголошено 1 рівень небезпечності – жовтий.

 

Зазначимо, піп Іван Чорногірський або Чорна гора – одна з найвищих вершин українських Карпат заввишки 2028 м. На вершині розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, яку поступово відновлюють. Зокрема, там базується Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

 

 

Нагадаємо, гору Піп Іван засніжувало і в травні: рятувальники повідомляли про опади снігу 18-го та 31-го травня.

 

«Цей рік відрізняється – приблизно на місяць йде відхилення від норми і температурний режим у нас цього року дійсно інший. Ми звикли раніше, що і в березні могла бути майже літня температура, і в квітні. А цього року ми бачимо, що період цвітіння набагато пізніше почався, період вегетації проходить пізніше. Тому на цей рік випадання снігу у високогір’ї в травні було очікуваним явищем», – пояснив наприкінці травня керівник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

 

Фото facebook.com/chornogora.rescue112

14.06.2021

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