У високогір’ї Карпат в середині червня випав сніг.

Сьогодні зранку на горі Піп Іван випав сніг. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 07:00 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с, температура повітря 0°С», – зазначено у повідомленні.

За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, на території Івано-Франківської області оголошене штормове попередження. Упродовж дня очікується сильний дощ, місцями гроза, місцями град, посилення північно-західного вітру 15-20 м/сек. Оголошено 1 рівень небезпечності – жовтий.

Зазначимо, піп Іван Чорногірський або Чорна гора – одна з найвищих вершин українських Карпат заввишки 2028 м. На вершині розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, яку поступово відновлюють. Зокрема, там базується Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Нагадаємо, гору Піп Іван засніжувало і в травні: рятувальники повідомляли про опади снігу 18-го та 31-го травня.

«Цей рік відрізняється – приблизно на місяць йде відхилення від норми і температурний режим у нас цього року дійсно інший. Ми звикли раніше, що і в березні могла бути майже літня температура, і в квітні. А цього року ми бачимо, що період цвітіння набагато пізніше почався, період вегетації проходить пізніше. Тому на цей рік випадання снігу у високогір’ї в травні було очікуваним явищем», – пояснив наприкінці травня керівник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

Фото facebook.com/chornogora.rescue112