Гору Піп Іван засипало снігом.

На горі Піп Іван, що є однією з найвищих вершин українських Карпат, падає сніг, видимість обмежена до 50 метрів. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 09:30 31.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0°С», – йдеться у дописі.

За прогнозом погоди, снігу на Попі Івані очікують впродовж усього дня понеділка. Уночі на високогір’ї ще можливі дощі, а в наступні дні погода почне покращуватися.

Напередодні, 30 травня, уранці на горі Піп Іван Чорногірський також падав сніг. Під час опадів видимість не перевищувала 30 м, а температура становила +1°С.

«Цей рік відрізняється – приблизно на місяць йде відхилення від норми і температурний режим у нас цього року дійсно інший. Ми звикли раніше, що і в березні могла бути майже літня температура, і в квітні. А цього року ми бачимо, що період цвітіння набагато пізніше почався, період вегетації проходить пізніше. Тому на цей рік випадання снігу у високогір’ї в травні було очікуваним явищем», – пояснив керівник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович у коментарі Zaxid.net.

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, 1 червня продовжуватиме утримуватися холодна погода, а тепло в Україну прийде з п'ятниці, 4 червня.

Зазначимо, торік сніг у Карпатах випав 1 червня, cніговий покрив сягнув 3 см.

Фото chornogora.rescue112