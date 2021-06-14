Євро-2020. Збірна України програла Нідерландам – 2:3.

Збірна України зазнала поразки у своєму першому матчі на Чемпіонаті Європи з футболу проти Нідерландів – гра на стадіоні в Амстердамі завершилася з рахунком 3:2.

Уже на 2-й хвилині українці небезпечно ввійшли до штрафного майданчика суперників, але удару завдати не вдалося. Контрвипад господарів був ще загрозливішим, і після удару Депая Бущану довелося рятувати команду. За три хвилини Георгій знову проявив високий клас, вигравши ближній бій у Дюмфріса.

Після стартового відрізку, який пройшов на зустрічних курсах, підопічні де Бура встановили контроль над м’ячем, змусивши синьо-жовтих глибоко вибудовувати захисний мур. Додаткові складнощі команді Шевченка спричинила вимушена заміна – Зубков, який у дебюті активно діяв в атаці, зазнав пошкодження. Марлос, вступивши у гру, дуже швидко освоївся на полі.

Перевага помаранчевих періодично призводила до небезпечних ситуацій у володіннях Бущана. Голкіпер демонстрував упевненість, допомігши команді встояти у важкі хвилини. Видовищний сейв воротар здійснив на 39-й хвилині, парирувавши удар Вейналдума з рикошетом. А Дюмфріс, якого забули на дальній стійці, не зумів замкнути флангову передачу, схибивши з близької відстані.

Українці ж за перший тайм провели кілька атак з ударами по воротах, але загалом гра в нападі в них не клеїлася.

На початку другого тайму пройшла швидка комбінація господарів. Миколенко не зумів перервати пас на Дюмфріса, той прострілив із правого флангу в центр, Бущан перервав передачу, але Вейналдум, що набігав другим темпом, пробив до того, як Георгій встиг підвестися. 1:0. Уже за сім хвилин Дюмфріс відірвався від Миколенка та цього разу асистував Веггорсту. І хоча в цьому епізоді були підозри на фол з боку нідерландця, VAR підтвердив правомірність голу. 2:0.

Відчувши, що суперник трохи збавив оберти, синьо-жовті провели дві разючі атаки, повернувши до гри інтригу. На 75-й хвилині Ярмоленко обігрався з Яремчуком та завдав чудового обвідного удару з-за меж штрафного у верхній кут, скоротивши відставання в рахунку.

А за чотири хвилини Маліновський вдало виконав штрафний, а Яремчук переграв опонентів на другому поверсі, зрівнявши рахунок.

Втім збірна Нідерландів знову використала проблемну для синьо-жовтих у цьому матчі зону лівого захисника. Цього разу результативного удару головою з передачі Аке завдав Дюмфріс, який перестрибнув Зінченка. 3:2.

В іншому матчі групи C Австрія перемогла Північну Македонію – 3:1.

Свій наступний матч на Євро-2020 збірна України проведе 17 червня в Бухаресті з командою Північної Македонії.

Євро-2020. Груповий турнір. Група С

Нідерланди — Україна — 3:2 (0:0)

Голи: Вейналдум (52), Веггорст (59), Дюмфріс (85) — Ярмоленко (75), Яремчук (79)

Нідерланди: Стекеленбург, Дюмфріс, Тімбер (Велтман, 88), де Врей, Блінд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 64), Вейналдум (к), де Рон, Ф. де Йонг, Депай (Мален, 90+1), Веггорст (Л. де Йонг, 88)

Запасні: Крул, Бізот, Бергейс, Классен, Гравенберх, Копмейнерс, Гакпо

Тренер: Франк де Бур

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Маліновський, Зінченко, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64), Ярмоленко (к), Яремчук

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Кривцов, Степаненко, Макаренко, Бєсєдін, Тимчик, Попов, Довбик

Тренер: Андрій Шевченко