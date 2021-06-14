В Україні виявили найменше за рік добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 420 нових випадків коронавірусної хвороби. Це мінімальна кількість добових захворювань за понад рік. Менше число випадків фіксували іще за підсумками 8 червня 2020 року – тоді зареєстрували 394 захворювання.

Динаміка захворювань на ковід

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я України.

За добу найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Києві (89), у Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Упродовж доби в Україні шпиталізували 464 людини.

За день зареєстрували 13 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найменше число летальних випадків за десять з половиною місяців (попереднього разу 13 смертей було 27 липня).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 223 978 осіб. Померло 51 692 людей.

Динаміка поширення ковіду (порівняння тиждень до тижня)