В Україні виявили найменше за рік добових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 420 нових випадків коронавірусної хвороби. Це мінімальна кількість добових захворювань за понад рік. Менше число випадків фіксували іще за підсумками 8 червня 2020 року – тоді зареєстрували 394 захворювання.

 

Динаміка захворювань на ковід

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я України.

  

За добу найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Києві (89), у Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Упродовж доби в Україні шпиталізували 464 людини.

 

За день зареєстрували 13 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найменше число летальних випадків за десять з половиною місяців (попереднього разу 13 смертей було 27 липня).

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 223 978 осіб. Померло 51 692 людей.

 

Динаміка поширення ковіду (порівняння тиждень до тижня)

 

14.06.2021

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