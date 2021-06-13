Галицькі хроніки COVID-19: 13 червня.

Станом на 09:00 13 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 377 хворих на сovid-19. За минулу добу – 76 нових випадків: 12 – на Івано-Франківщині (проведено 316 ПЛР-тестів), 47 – на Львівщині (проведено 578 ПЛР-тестів) та 17 – на Тернопіллі (проведено 459 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: п'ятеро людей померли на Тернопільщині, семеро людей померли на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 червня (09:00): 69 882 випадки, 17 нових
Тернопіль – 4 особи
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 3 особи
Кременецький район – 1 особа
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 червня (09:00): 136 952 випадки, 47 нових
Львів – 32 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 червня (09:00): 86 543 випадки, 12 нових
Івано-Франківськ – 1 особа
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 3 особи
Снятинський район – 1 особа
Тлумацький район – 1 особа
Тисменицький район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.06.2021