Галицькі хроніки COVID-19: 13 червня.

Станом на 09:00 13 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 377 хворих на сovid-19. За минулу добу – 76 нових випадків: 12 – на Івано-Франківщині (проведено 316 ПЛР-тестів), 47 – на Львівщині (проведено 578 ПЛР-тестів) та 17 – на Тернопіллі (проведено 459 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: п'ятеро людей померли на Тернопільщині, семеро людей померли на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 червня (09:00): 69 882 випадки, 17 нових

Тернопіль – 4 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 3 особи

Кременецький район – 1 особа

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 червня (09:00): 136 952 випадки, 47 нових

Львів – 32 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 червня (09:00): 86 543 випадки, 12 нових

Івано-Франківськ – 1 особа

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 3 особи

Снятинський район – 1 особа

Тлумацький район – 1 особа

Тисменицький район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.