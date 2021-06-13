За добу в Україні виявили 857 нових випадків ковіду.

«Віват, Бушон!»

Устина Вовк

Щось у цьому абсурдистському сюжеті, у цій атмосфері безглуздих спроб «маленьких» бушонців стати «великими та видатними», є плачевним. Від нашарування комічних прийомів стає не так вже й смішно: реалії нашої дійсності виявляться такими близькими до світу «бушонців».