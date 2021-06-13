За добу в Україні виявили 857 нових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявли 857 нових випадків захворювання на COVID-19.

 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість нових захворювань виявили в Києві (114), у Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

 

Минулої доби в Україні зафіксували 33 летальних випадки. Загалом за час епідемії померло 51 679 людей.

 

Динаміка смертності від ковіду (середньотижневе)

 

Офіційно в Україні 44 542 активні носії коронавірусної хвороби. 

 

 

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