За добу в Україні виявили 857 нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявли 857 нових випадків захворювання на COVID-19.
Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість нових захворювань виявили в Києві (114), у Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Минулої доби в Україні зафіксували 33 летальних випадки. Загалом за час епідемії померло 51 679 людей.
Динаміка смертності від ковіду (середньотижневе)
Офіційно в Україні 44 542 активні носії коронавірусної хвороби.
13.06.2021