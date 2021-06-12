Галицькі хроніки COVID-19: 12 червня.

Станом на 09:00 12 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 301 хворого на сovid-19. За минулу добу – 124 нові випадки: 16 – на Івано-Франківщині (проведено 528 ПЛР-тестів), 84 – на Львівщині (проведено 1269 ПЛР-тестів) та 24 – на Тернопіллі (проведено 581 ПЛР-тест).
За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: семеро людей померли на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.
В Галичині продовжується зменшення тижневої кількості нових випадків ковіду: за останні сім днів було зафіксовано на 26,6% менше як за попередні сім (на Івано-Франківщині - на 39,4%, на Тернопільщині – 29,3%, на Львівщині – на 26,6%), але у Львові почалося збільшення тижневої кількості нових випадків ковіду – на 11,9% більше, ніж попереднього тижня.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 червня (09:00): 69 865 випадків, 24 нових
Тернопіль – 5 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 9 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 червня (09:00): 136 905 випадків, 84 нових
Львів – 44 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 червня (09:00): 86 531 випадок, 16 нових
Івано-Франківськ – 4 особи
Городенківський район – 1 особа
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 3 особи
Косівський район – 1 особа
Коломийський район – 2 особи
Надвірнянський район – 1 особа
Рожнятівський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.06.2021