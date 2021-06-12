Галицькі хроніки COVID-19: 12 червня.

 

Станом на 09:00 12 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 301 хворого на сovid-19. За минулу добу – 124 нові випадки: 16 – на Івано-Франківщині (проведено 528 ПЛР-тестів), 84 – на Львівщині  (проведено 1269 ПЛР-тестів) та 24 – на Тернопіллі (проведено 581 ПЛР-тест).

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: семеро людей померли на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

 

 

В Галичині продовжується зменшення тижневої кількості нових випадків ковіду: за останні сім днів було зафіксовано на 26,6% менше як за попередні сім (на Івано-Франківщині - на 39,4%, на Тернопільщині – 29,3%, на Львівщині – на 26,6%), але у Львові почалося збільшення тижневої кількості нових випадків ковіду – на 11,9% більше, ніж попереднього тижня.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 червня (09:00): 69 865 випадків, 24 нових

 

Тернопіль – 5 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 9 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

12 червня (09:00): 136 905 випадків, 84 нових

 

Львів – 44 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 червня (09:00): 86 531 випадок, 16 нових

 

Івано-Франківськ – 4 особи

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 3 особи

Косівський район – 1 особа

Коломийський район – 2 особи

Надвірнянський район – 1 особа

Рожнятівський район – 4 особи

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

12.06.2021

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