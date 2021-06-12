США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

Він, зокрема, передбачає надання українській армії протиартилерійських радарів та безпілотників.

 

 

Представники Пентаґону оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів. У Міністерстві оборони США підкреслили, що Україні будуть передані засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейні радари, безпілотники та технології, призначені для протидії безпілотним літальним апаратам, а також медичне обладнання для евакуації поранених.

 

У Пентаґоні також пообіцяли провести тренінги для українських військовиків. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони США.

 

«Сьогодні Міністерство оголошує про новий пакет допомоги обсягом 150 мільйонів доларів в рамках ініціативи щодо сприяння безпеці України, щоб допомогти ЗСУ зберегти територіальну цілісність своєї країни й поліпшити оперативну сумісність з НАТО. Він доповнить пакет вартістю 125 мільйонів доларів, про який було оголошено у березні», – заявив офіційний речник Пентаґону, контр-адмирал Джон Кірбі (John Kirby) під час брифінгу .

 

У відомстві підкреслили, що розраховують на зміцнення позицій Києва на тлі чергового загострення напруженості у відносинах з Москвою. Йдеться про весняне перекидання російських військ на кордон з Україною і в окупований Крим, а також новий виток напруженості на лінії розмежування на Донбасі.

 

Раніше у телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським глава Білого дому Джо Байден запевнив, що має намір відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України під час зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним, яка пройде 16 червня в Женеві.

12.06.2021

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