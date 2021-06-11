Галицькі хроніки COVID-19: 11 червня.

Станом на 09:00 11 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 117 хворих на сovid-19. За минулу добу – 162 нових випадки: 18 – на Івано-Франківщині (проведено 475 ПЛР-тестів), 128 – на Львівщині (проведено 1458 ПЛР-тестів) та 31 – на Тернопіллі (проведено 501 ПЛР-тест).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: п'ятеро людей померли на Львівщині та троє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 червня (09:00): 69 810 випадків, 31 новий
Тернопіль – 5 осіб
Борщівський район – 2 особи
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 2особи
Лановецький район – 2 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 6осіб
Чортківський район – 2особи
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 червня (09:00): 136 821 випадок, 113 нових
Львів – 53 особи
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район - 4 особи
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 1 особа
Кам’яна-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 4 особи
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 4 особи
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 11 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 червня (09:00): 86 515 випадків, 18 нових
Івано-Франківськ – 3 особи
Богородчанський район – 1 особа
Калуський район – 5 осіб
Коломийський район – 2 особи
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятський район – 1 особа
Снятинський район – 3 особи
Тисменицький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.06.2021