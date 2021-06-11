Галицькі хроніки COVID-19: 11 червня.

 

Станом на 09:00 11 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 117 хворих на сovid-19. За минулу добу – 162 нових випадки: 18 – на Івано-Франківщині (проведено 475 ПЛР-тестів), 128 – на Львівщині (проведено 1458 ПЛР-тестів) та 31 – на Тернопіллі (проведено 501 ПЛР-тест).

 

 

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: п'ятеро людей померли на Львівщині та троє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 червня (09:00): 69 810 випадків, 31 новий

 

Тернопіль – 5 осіб

Борщівський район – 2 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 2особи

Лановецький район – 2 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 6осіб

Чортківський район – 2особи

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 червня (09:00): 136 821 випадок, 113 нових

 

Львів – 53 особи

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район - 4 особи

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 1 особа

Кам’яна-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 4 особи

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 4 особи

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 11 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 червня (09:00): 86 515 випадків, 18 нових

 

Івано-Франківськ – 3 особи

Богородчанський район – 1 особа

Калуський район – 5 осіб

Коломийський район – 2 особи

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятський район – 1 особа

Снятинський район – 3 особи

Тисменицький район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.06.2021

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