Гасла "Слава Україні! Героям слава!" стали офіційними футбольними символами України.

Виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Про це повідомив у Facebook президент УАФ, член виконкому Андрій Павелко.

"Щойно виконком УАФ одноголосно – 45 членів «за» – підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом «Ukraine», на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб – карта України з Тризубом в центрі", – заявив він.

Павелко наголосив: ці гасла вже багато років є привітанням для мільйонів українських уболівальників.

"На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!" – заявив президент УАФ.

У п'ятницю Павелко в Римі проводить переговори з представниками УЄФА щодо дозволу на розміщення на формі збірної України з футболу слогану "Героям слава!".

Нагадаємо, напередодні Асоціація європейських футбольних асоціацій (UEFA) зобов'язала Україну внести зміни до форми української національної збірної для участі у Чемпіонаті Європи з футболу Євро-2020. Керівний орган європейського футболу заявив, що напис "Героям слава!" має "явно політичний характер", і тому вимагає його прибрати. При цьому в УЄФА зазначили, що перша частина гасла "Слава Україні!" може "розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнодержавного значення". Утім "специфічне поєднання двох фраз ("Слава Україні!" і "Героям слава!", – Z) вважається явно політичним за своєю природою, маючи історичне і мілітаристське значення", вважають в УЄФА.

Збірна України з футболу на Євро-2020 зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Чемпіонат почнеться 11 червня.