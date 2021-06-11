У Львові планують спорудити пам’ятник Євгенові Коновальцю.

У Львові планують встановити пам’ятник командирові січових стрільців Євгенові Коновальцю. Про це у п’ятницю, 11 червня, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, в понеділок, 14 червня, у 130-й день народження Євгена Коновальця, прийматимуть рішення про всеукраїнський конкурс на найкращий проєкт пам’ятника.

«Євген Коновалець є однією з ключових постатей у становленні української ідентичності. В понеділок на засідання виконавчого комітету виносимо на затвердження проєкт рішення про оголошення конкурсу на кращу концепцію пам’ятника легендарному Євгену Коновальцю у Львові», – повідомив Андрій Москаленко.

У проєкті рішення виконкому ЛМР зазначено, що замовником архітектурного конкурсу буде Галицька районна адміністрація. Місце встановлення пам’ятника Євгену Ковальцю визначать пізніше.

Зазначимо, один із ідеологів українського націоналізму Євген Коновалець був полковником Армії УНР, командиром січових стрільців, головою Проводу українських націоналістів (1927) та першим головою ОУН (з 1929 року).

Пам'ятник Євгенові Коновальцю є у Зашкові, де він народився. У будинку Коновальця діє меморіальний музей.

У Львові на честь Євгена Коновальця 1992 року названа вулиця у Франківському районі, яка сполучає вул. Степана Бандери з вул. Івана Труша.

Фото facebook.com/istpravda, https://loda.gov.ua