У Львові планують спорудити пам’ятник Євгенові Коновальцю.

 

У Львові планують встановити пам’ятник командирові січових стрільців Євгенові Коновальцю. Про це у п’ятницю, 11 червня, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

 

 

За його словами, в понеділок, 14 червня, у 130-й день народження Євгена Коновальця, прийматимуть рішення про всеукраїнський конкурс на найкращий проєкт пам’ятника.

 

«Євген Коновалець є однією з ключових постатей у становленні української ідентичності. В понеділок на засідання виконавчого комітету виносимо на затвердження проєкт рішення про оголошення конкурсу на кращу концепцію пам’ятника легендарному Євгену Коновальцю у Львові», – повідомив Андрій Москаленко.

 

У проєкті рішення виконкому ЛМР зазначено, що замовником архітектурного конкурсу буде Галицька районна адміністрація. Місце встановлення пам’ятника Євгену Ковальцю визначать пізніше.

 

Зазначимо, один із ідеологів українського націоналізму Євген Коновалець був полковником Армії УНР, командиром січових стрільців, головою Проводу українських націоналістів (1927) та першим головою ОУН (з 1929 року).

 

 

Пам'ятник Євгенові Коновальцю є у Зашкові, де він народився. У будинку Коновальця діє меморіальний музей.

 

У Львові на честь Євгена Коновальця 1992 року названа вулиця у Франківському районі, яка сполучає вул. Степана Бандери з вул. Івана Труша.

 

Фото facebook.com/istpravda, https://loda.gov.ua

11.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Людський ген робить мишей розумнішими
Людський ген сприяє росту кори головного мозку та посилює гнучкість пам’яті.
10.06.21 | | Наука
Читання щовечора в липні
Онлайн-читання у прямому ефірі, синхронний переклад та спеціально перекладені уривки ще невідомих в Україні авторів, насичені і відверті вечірні розмови з найцікавішіми автор(к)ами сучасної української літератури у вільному доступі.  Програма МАЧ 2021.
10.06.21 | | Штука
«Віват, Бушон!»
    Устина Вовк
Щось у цьому абсурдистському сюжеті, у цій атмосфері безглуздих спроб «маленьких» бушонців стати «великими та видатними», є плачевним. Від нашарування комічних прийомів стає не так вже й смішно: реалії нашої дійсності виявляться такими близькими до світу «бушонців».
10.06.21 | | Штука
COVID-19: єдина сенсовна гіпотеза нині – це витік з лабораторії
Девід Ашер
"Якщо Китаю не було що приховувати, то чому його поведінка така підозріла?"
09.06.21 | | Дискурси
Зорі з антиматерії?
Лето Сапунар
Побічні докази вказують на неймовірне відкриття – і, можливо, революцію в астрофізиці.
09.06.21 | | Наука
Динамічна ідентичність
Оксана Палій
Саме у жанрі мистецтва плаката якнайкраще можна спробувати інтегрувати сучасні мистецькі тенденції, діджитал інструменти, для того, щоб презентувати новий погляд на таку відому особистість як митрополит Андрей Шептицький.
09.06.21 | | Штука
Луцишина із Томчанія
Уляна Галич
Світ, у якому не говориться про незручні теми, у якому замовчується насильство, біль, образи, у якому культ мовчання побутує над усім іншим – цей світ-у-якому-не говориться, світ, де упосліджені позбавлені голосу, – він вже залишається у минулому.
08.06.21 | | Штука
Омен
Наталія Кобринська
На уродини Наталії Кобринської – зразок її модерністської прози, "подув трансцендента в душі чоловіка", "інтересний деякими щасливими обсерваціями і як сама проба ввести сей мотив у нашу літературу" (І.Франко)
08.06.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.