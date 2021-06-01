Меркель відряджає до США групу перемовників щодо «Північного потоку-2».

Перемовини відбудуться напередодні першого європейського турне Байдена як президента США.

 

 

Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель цього тижня відрядить до Вашінґтона групу високопоставлених чиновників для обговорення проєкту газогону «Північний потік-2». Про це повідомляють видання німецького медіаконцерну Funke Media Group.

 

Зокрема, видання медіагрупи Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung подає, що очолять німецьку делегацію зовнішньополітичний радник  Анґели Меркель Ян Геккер (Jan Hecker) і  радник з економічних питань Ларс-Гендрік Рьоллер (Lars-Hendrik Röller). Німецьке Міністерство закордонних справ репрезентуватиме статсекретар Антьє Леендертсе (Antje Leendertse). У Вашінґтоні представники Німеччини зустрінуться з радником президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном (Jake Sullivan) і торговельною представницею Кетрін Тай (Katherine Tai).

 

За припущеннями експертів, сторони вирішуватимуть питання, як зняти трансатлантичну напруженість у питанні «Північного потоку-2». Зокрема, може йтися про те, що у відповідь на незапровадження Вашінґтоном санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG Європейська Унія не підвищуватиме митних тарифів на американські товари.

 

Джо Байден прибуде до Великої Британії 11 червня.  У англійському графстві Корнуолл він візьме участь у саміті G7, який триватиме до 13 червня. Потім глава Білого дому планує прибути до  Брюсселя на саміт НАТО і перемовини з лідерами Євроунії.

 

Нагадаємо, що 25 травня Білий дім оголосив, що не вводитиме санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора проєкту «Північний потік-2», а також проти її гендиректора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). «Я від самого початку був проти "Північного потоку-2". Але до того моменту, коли я зайняв посаду, він був майже завершений. Йти далі і запроваджувати санкції зараз, на мою думку, було б контрпродуктивним у плані наших європейських відносин», ­– заявив Байден, коментуючи рішення щодо газпромівського мегапроєкту.

01.06.2021

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