Темпи падіння епідемії сповільнилися – графік вирівнявся.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1603 нових випадки захворювання на COVID-19. При тім одужало 5583 особи.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у п'ятницю.

 

Упродовж доби найбільшу кількість нових випадків ковіду зареєстрували в Києві (217), у Дніпропетровській (121), Львівській (113) та Київській (105) областях.

 

Загалом, хоча число активних носіїв коронавірусної хвороби впало до значень серпня 2020 року, темпи сповільнення епідемії істотно зменшилися. Якщо ж порівнювати статистику захворювань тиждень до тижня, то помітно поступове прискорення передачі вірусу.

 

Динаміка поширення ковіду: тиждень до тижня (зміна у разах)

 

Упродовж доби зафіксували 70 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померли 51 577 людей.

 

11.06.2021

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