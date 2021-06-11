Темпи падіння епідемії сповільнилися – графік вирівнявся.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1603 нових випадки захворювання на COVID-19. При тім одужало 5583 особи.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у п'ятницю.

Упродовж доби найбільшу кількість нових випадків ковіду зареєстрували в Києві (217), у Дніпропетровській (121), Львівській (113) та Київській (105) областях.

Загалом, хоча число активних носіїв коронавірусної хвороби впало до значень серпня 2020 року, темпи сповільнення епідемії істотно зменшилися. Якщо ж порівнювати статистику захворювань тиждень до тижня, то помітно поступове прискорення передачі вірусу.

Динаміка поширення ковіду: тиждень до тижня (зміна у разах)

Упродовж доби зафіксували 70 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померли 51 577 людей.