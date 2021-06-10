Галицькі хроніки COVID-19: 10 червня.

 

Станом на 09:00 10 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 015 хворих на сovid-19. За минулу добу – 214 нових випадків: 44 – на Івано-Франківщині (проведено 654 ПЛР-тестів), 128 – на Львівщині (проведено 1075 ПЛР-тестів) та 42 – на Тернопіллі (проведено 654 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: п'ятеро людей померли на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині. 

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 червня (09:00): 69 810 випадків, 42 нових

 

Тернопіль – 12 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 7 осіб

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Тернопільський район – 4 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Чортківський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 червня (09:00): 136 708 випадків, 128 нових

 

Львів – 76 осіб

Буський район – 3 особи

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 2 особи

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 9 осіб

Сокальський район – 6 осіб

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 8 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 червня (09:00): 86 497 випадків, 44 нових

Івано-Франківськ – 18 осіб

Тисменицький район – 4 особи

Косівський район – 3 особи

Калуський район – 2 особи

Долинський район – 1 особа

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 3 особи

Коломийський район – 2 особи

Рожнятівський район – 5 осіб

Городенківський район – 1 особа

Рогатинський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

10.06.2021

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