Галицькі хроніки COVID-19: 10 червня.

Станом на 09:00 10 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 015 хворих на сovid-19. За минулу добу – 214 нових випадків: 44 – на Івано-Франківщині (проведено 654 ПЛР-тестів), 128 – на Львівщині (проведено 1075 ПЛР-тестів) та 42 – на Тернопіллі (проведено 654 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: п'ятеро людей померли на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 червня (09:00): 69 810 випадків, 42 нових
Тернопіль – 12 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 7 осіб
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 1 особа
Тернопільський район – 4 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Чортківський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 червня (09:00): 136 708 випадків, 128 нових
Львів – 76 осіб
Буський район – 3 особи
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 2 особи
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 9 осіб
Сокальський район – 6 осіб
Стрийський район – 1 особа
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 червня (09:00): 86 497 випадків, 44 нових
Івано-Франківськ – 18 осіб
Тисменицький район – 4 особи
Косівський район – 3 особи
Калуський район – 2 особи
Долинський район – 1 особа
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 3 особи
Коломийський район – 2 особи
Рожнятівський район – 5 осіб
Городенківський район – 1 особа
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.06.2021