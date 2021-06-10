Путін порівняв ідеї Зеленського з нацистськими і підрахував час польоту ракети між Харковом і Москвою.

Президент Росії Володимир Путін розкритикував Україну через законопроєкт Володимира Зеленського про корінні народи. Російський лідер порівняв його ідеї з нацистськими.

Про це Путін сказав у інтерв'ю телеканалу "Россія 24", відповідаючи на питання про законодавчу ініціативу українського Президента.

"Напевно, потрібно згадати, як виникла Україна як держава. Це породження радянського періоду. Більшовики, організовуючи Радянський Союз, створили союзні республіки і Україну", – сказав він, згідно з цитатою УНІАН.

Далі Путін пустився в міркування про історію і згадав Переяславську Раду 1654 року. На його думку, території, яка були отримані Росією в результаті Переяславських угод, були населені етнічними росіянами.

"Говорити про росіян як про "некорінний народ" – це просто некоректно, смішно і нерозумно", – продовжив він.

Далі Путін порівняв законопроєкт Зеленського з практикою німецького нацизму.

"Сам по собі поділ на корінні, першосортні, другосортні категорії людей – це вже точно нагадує теорію і практику нацистської Німеччини. А як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський – єврей за національністю", – заявив Путін.

Президент Росії також розкритикував нову форму збірної України з футболу із контуром мапи країни.

"Тут немає ніякої новизни. Позиція Києва нам відома. Вони нехтують волевиявленням кримчан, що теж не дуже в'яжеться з розумінням того, що таке демократія", – сказав Путін.

Володимир Путін також розкритикував зближення України із НАТО.

"Що стосується розширення НАТО, наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів... Надзвичайно важлива річ для безпеки росіян, Росії, громадян нашої країни. Дивіться, було дві так званих хвилі розширення НАТО на схід. Зауважте, це відбувалося тоді, коли не було "Криму", жодних подій після держперевороту в Україні, відносини між Росією і Заходом були рівними, цілком прийнятними... Проте всі наші стурбованості були проігноровані... Наплювали на наші інтереси – і все", – образився Путін.

Президент РФ проілюстрував загрози прикладом із ракетами.

"Ось Польща, Румунія стали членами НАТО. Американці легко домовилися з ними про розміщення там систем протиракетної оборони. Але пускові установки їхніх систем можуть бути використані для ударних комплексів, які досягають центру Росії, включаючи Москву, причому за дуже короткий час – 15 хвилин. Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська (радянська назва українського міста Дніпро, – Z) до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до 7–10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?" – міркує Путін.

18 травня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону "Про корінні народи України" (№5506). Документ дає визначення корінним народам, відокремлюючи їх від поняття етнічних національних меншин, а також визначає права таких народів (освітні, мовні, представницькі). Так, росіяни, угорці чи румуни в Україні є національними меншинами, бо мають свою державу за межами регіону проживання. Водночас корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.