Львівщина – єдина в Україні, де зростає число активних випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 1785 нових випадків захворювання на COVID-19. Водночас одужало 6 513 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
За добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстрували в Києві (216), у Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
Львівщина – перший із реґіонів, у котрому відновилося зростання активних випадків ковіду: кількість нових захворювань (128) перевищила число одужань (84).
Упродовж доби в Україні зафіксували 97 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померло 51 507 людей.
Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)
10.06.2021