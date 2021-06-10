Львівщина – єдина в Україні, де зростає число активних випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 1785 нових випадків захворювання на COVID-19. Водночас одужало 6 513 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я. 

 

За добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстрували в Києві (216), у Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

 

Львівщина – перший із реґіонів, у котрому відновилося зростання активних випадків ковіду: кількість нових захворювань (128) перевищила число одужань (84). 

 

Упродовж доби в Україні зафіксували 97 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померло 51 507 людей.

 

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

 

10.06.2021

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