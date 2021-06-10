Організації Навального в Росії визнано екстремістськими і заборонено.

На Заході засудили такий крок Москви, назвавши його «кафкіянським».

 

 

Московський міський суд у середу, дев’ятого червня, визнав заснований Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією (ФБК) екстремістською організацією і постановив повністю ліквідувати її. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru з покликом на інформацію пресслужби Мосміськсуду. Таким чином судді повністю задовольнили позов московської прокуратури.

 

Окрім ФБК була ліквідована некомерційна організація «Фонд захисту прав громадян», суд також заборонив діяльність громадського руху «Штаби Навального». Переліченим організаціям заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також брати участь у виборах і організовувати акції. До шести років позбавлення волі загрожуватиме особам, які ризикнуть «чинити умисні дії щодо продовження або повторного виникнення діяльності даних організацій». «Рішення підлягає негайному виконанню в частині припинення діяльності зазначених організацій», – повідомили в Мосміськсуді.

 

Адвокати полишили суд ще до винесення рішення і не планували повертатися туди. Відомо, що захист ФБК оскаржить вирок про визнання організації екстремістською.

 

Вашінґтон зразу ж засудив цей вердикт суду. «Такими діями Росія фактично криміналізувала один з небагатьох незалежних політичних рухів, які залишилися в країні», – заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс (Ned Price). Він закликав владу Росії припинити називати екстремістськими ненасильницькі організації, припинити репресії проти Навального та його прихильників і дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо поважання і забезпечення прав людини і основних свобод.

 

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб (Dominic Raab) назвав рішення Мосміськсуду визнати ФБК екстремістською організацією «спробою заборонити справжню політичну опозицію». «Це чергова кафкіянська атака на тих, хто бореться з корупцією в ім'я відкритого суспільства», – заявив Рааб.

10.06.2021

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