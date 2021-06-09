Галицькі хроніки COVID-19: 9 червня.

Станом на 09:00 9 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 801 хворий на сovid-19. За минулу добу – 109 нових випадків: 30 – на Івано-Франківщині (проведено 611 ПЛР-тестів), 55 – на Львівщині (проведено 1678 ПЛР-тестів) та 24 – на Тернопіллі (проведено 675 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано сім летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, п'ятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 червня (09:00): 69 768 випадків, 24 нових

Тернопіль – 7 осіб

Бережанський район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 червня (09:00): 136 580 випадків, 55 нових

Львів – 19 осіб

Городоцький район – 1 особа

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 7 осіб

Миколаївський – 6 осіб

Мостиський район – 4 особи

Пустомитівський район – 4 особи

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 2 особи

Сокальський район – 2 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 червня (09:00): 86 453 випадки, 30 нових

Івано-Франківськ – 9 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Калуський район – 10 осіб

Коломийський район –2 особи

Косівський район – 2 особи

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район –1 особа

Тлумацький район – 1 особа

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.