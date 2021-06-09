Галицькі хроніки COVID-19: 9 червня.

Станом на 09:00 9 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 801 хворий на сovid-19. За минулу добу – 109 нових випадків: 30 – на Івано-Франківщині (проведено 611 ПЛР-тестів), 55 – на Львівщині (проведено 1678 ПЛР-тестів) та 24 – на Тернопіллі (проведено 675 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано сім летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, п'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 червня (09:00): 69 768 випадків, 24 нових
Тернопіль – 7 осіб
Бережанський район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 червня (09:00): 136 580 випадків, 55 нових
Львів – 19 осіб
Городоцький район – 1 особа
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 7 осіб
Миколаївський – 6 осіб
Мостиський район – 4 особи
Пустомитівський район – 4 особи
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 2 особи
Сокальський район – 2 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 червня (09:00): 86 453 випадки, 30 нових
Івано-Франківськ – 9 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Калуський район – 10 осіб
Коломийський район –2 особи
Косівський район – 2 особи
Надвірнянський район – 2 особи
Снятинський район –1 особа
Тлумацький район – 1 особа
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.06.2021