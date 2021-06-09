Європарламент узгодив COVID-паспорти.

Документ підтверджуватиме вакцинацію, негативний тест або наявність імунітету після одужання.

Європейський парламент узгодив запровадження COVID-паспортів, покликаних сприяти подорожам країнами Євроунії і Шенґенської зони. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. За реґламент, який впроваджує сертифікати для громадян країн – членів ЄУ і Шенґену, на пленарному засіданні в Страсбурзі проголосувало 546 євродепутатів, 93 були проти, ще 51 утримався.

За другий реґламент, що поширює дію сертифікатів на громадян третіх країн, які проживають в ЄУ і Шенґені, проголосували 553 євродепутати, 91 висловився проти, 46 утрималися. Результати оголосили в середу, дев’ятого червня. Тепер ці регламенти має остаточно затвердити Рада ЄУ.

COVID-паспорти підтверджуватимуть або вакцинацію від коронавірусу, або негативний тест, або наявність імунітету від COVID-19 після перенесеної недуги. Сертифікати будуть обов'язково видавати тим, хто прищепився однією з вакцин, зареєстрованих Європейською аґенцією з лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA)

Наразі таких вакцин чотири: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Кожна держава Європейської Унії або Шенґенської зони зможе на власний розсуд видавати сертифікати і для вакцин, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) або допущених до використання окремими країнами – членами ЄУ.

COVID-паспорти почнуть діяти у всіх країнах Євроунії і Шенґену з першого липня поточного року. Вони будуть безкоштовними, отримати їх можна буде як в електронному, так і в паперовому вигляді. Термін дії COVID-паспортів становитиме 180 днів. Головний їхній елемент – QR-код, за допомогою якого будуть перевіряти справжність сертифіката.

Передбачено також визнання сертифікатів, які видають треті країни, якщо вони відповідають критеріям європейських сертифікатів. Наприклад, Україна вже веде перемовини з Єврокомісією про взаємне визнання таких документів.