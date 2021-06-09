"Ніщо не погоджено": Дмитро Кулеба дискутує про "Північний потік – 2" у Німеччині.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав візит до Німеччини на тлі загострення безпекової ситуації з боку Росії, а також на старті виборчої кампанії у ФРН. Однією з важливих тем є добудова газопроводу "Північний потік – 2".

Як повідомила пресова служба Міністерства закордонних справ України, 8 червня Кулеба відбув сім зустрічей із вищими посадовими особами Німеччини, зокрема з президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле, віцеканцлером, федеральним міністром фінансів Олафом Шольцем, зовнішньополітичним радником федерального канцлера Яном Гекером, головами комітетів Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Норбертом Рьотґеном та Гюнтером Кріхбаумом.

"У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо "Північного потоку – 2" та "Нормандського формату". В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Але атмосфера була конструктивною. Німеччина – це друг, який багато допоміг Україні, та з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми", – прокоментував Кулеба.

На переговорах із міністром економіки й енергетики Німеччини Андреасом Файхтом Дмитро Кулеба вчергове наголосив, що цей проєкт не лише підриває енергетичну безпеку України та Європи, а й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску.

Міністр закордонних справ у своїх розмовах приділив основну увагу протидії загрозам з боку РФ та важливості врахування ключовими німецькими політичними партіями інтересів України у своїх виборчих програмах та майбутній коаліційній угоді.

На зустрічі з представниками Бундестагу Кулеба попросив визнати Голодомор актом геноциду проти українського народу.

9 червня заплановані переговори Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ґердом Мюллером, а також зустрічі з керівництвом провідних німецьких політичних партій.