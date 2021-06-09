На засіданні суду у справі МН17 показали відео з "Буком".

Під час другого судового засідання по суті у справі МН17 у Нідерландах продемонстрували відео, на якому зенітно-ракетний комплекс "Бук" прямує у бік селища Первомайське.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Суддя на засіданні озвучив інформацію, що 20 свідків бачили у небі слід після падіння літака рейсу МН17, а ще є свідки, які чули шум та вибух. Крім того, є свідки, які стверджують, що перебували в районі місця запуску і бачили у день трагедії “Бук” або чули розмови про нього.

Зокрема, один зі свідків повідомив, що бачив пересування військової техніки, потім почув вибух та свист, після чого впав літак. Для перевірки слів цього свідка були вивчені дані його телефона, які підтверджують, що свідок 17 липня 2014 року перебував у районі місця трагедії. Ще один свідок, який приїхав з Росії і воював проти України, розповів, що в день катастрофи бачив пуск ракети.

На засіданні також показали фото фрагментів ракети, що влучила у пасажирський літак. Чотири фрагменти знайшов свідок, який також зняв відео (втім його не продемонстрували з міркувань безпеки).

“Згідно з результатами дослідження цих чотирьох фрагментів, усе вказує на те, що три з них відповідають ракеті 9М38М1, інший може бути як від ракети 9М38, так і від 9М38М1”, – зазначив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

У суді також було продемонстровано фото частини корпуса ракети, яка, згідно з технічним описом, відповідає корпусу 9М38М1.

Крім того, продемонстрували фото унікальних за формою фрагментів, які містяться всередині ракет.

Під час судового процесу повідомили: у тілі капітана екіпажу літака виявили фрагмент у формі “метелика”, а ще один знайшли у кабіні літака.

Дослідивши уламки літака та фрагменти ракети, експерти дійшли висновку, що літак рейсу МН17 був збитий саме ракетою 9М38М1, випущеною з протиповітряного комплексу “Бук”.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу – всі загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці руху "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.