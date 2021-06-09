В Україні виявили 1385 нових випадків ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1385 нових випадків захворювання на COVID-19. При тім одужало 6962 особи.

 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я України.

 

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (262), у Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

 

Упродовж зафіксували 77 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусу. Загалом за весь час епідемії померло 51 410 людей.

 

Загальна кількість діагностованих захворювань зросла до 2 218 039.

 

09.06.2021

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