Галицькі хроніки COVID-19: 8 червня.

 

Станом на 09:00 8 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 692 хворих на сovid-19. За минулу добу – 85 нових випадків: 12 – на Івано-Франківщині (проведено 483 ПЛР-тести), 59 – на Львівщині (проведено 1312 ПЛР-тестів) та 14 – на Тернопіллі (проведено 673 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано шість летальних випадків: четверо людей померли на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині. 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 червня (09:00): 69 744 випадки, 14 нових

 

Тернопіль – 3 особи

Бережанський район – 1 особа

Бучацький район – 7 осіб

Борщівський район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 червня (09:00): 136 525 випадків, 59 нових

 

Львів – 27 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 5 осіб

Жовківський район – 4 особи

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 2 особи

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 4 особи

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 6 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 червня (09:00): 86 423 випадки, 12 нових

 

Івано-Франківськ – 3 особи

Калуський район – 4 особи

Косівський район – 4 особи

Рожнятівський район – 1 особа

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

08.06.2021

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