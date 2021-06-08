Галицькі хроніки COVID-19: 8 червня.

Станом на 09:00 8 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 692 хворих на сovid-19. За минулу добу – 85 нових випадків: 12 – на Івано-Франківщині (проведено 483 ПЛР-тести), 59 – на Львівщині (проведено 1312 ПЛР-тестів) та 14 – на Тернопіллі (проведено 673 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано шість летальних випадків: четверо людей померли на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 червня (09:00): 69 744 випадки, 14 нових
Тернопіль – 3 особи
Бережанський район – 1 особа
Бучацький район – 7 осіб
Борщівський район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 червня (09:00): 136 525 випадків, 59 нових
Львів – 27 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 5 осіб
Жовківський район – 4 особи
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 2 особи
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 4 особи
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 червня (09:00): 86 423 випадки, 12 нових
Івано-Франківськ – 3 особи
Калуський район – 4 особи
Косівський район – 4 особи
Рожнятівський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.06.2021