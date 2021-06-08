Служба безпеки обшукала засновників Партії Шарія.

 

Співробітники Служби безпеки України здійснили обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", причетних до поширення в столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України.

 

 

"Обшуки відбувалися за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: в столиці та в Бучацькому районі Київської області", – повідомив пресцентр СБУ.

 

Під час проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатки і банківські картки.

 

Крім того, обшуки здійснили в друкарні у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

 

У межах кримінального провадження за ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

 

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