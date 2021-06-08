Директор НАБУ звернувся до СБУ з проханням надати "плівки Медведчука".

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про те, що скандальні "плівки Медведчука" походять із прослуховування Служби безпеки України, і НАБУ звернулося до СБУ з проханням надати записи.

Про це Ситник заявив у коментарі журналісту hromadske, відповідаючи на питання про можливість порушення кримінальної справи на основі прослуховування голови політради "ОПЗЖ".

"Ми звернулися до СБУ з листом із проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їхнього використання. За нашою інформацією, саме вони робили записи згідно зі законодавством", – сказав Ситник.

Раніше в СБУ заявляли, що експерти перевіряють справжність опублікованих записів.

Журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов кума Путіна Віктора Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та бойовиками.

Із деяких записів випливає, що вже з червня 2014 року Медведчук "прописався" в адміністрації тодішнього Президента, вів від її імені переговори з бойовиками й нібито був здатен впливати на Порошенка. У "Європейській солідарності", яку очолює Порошенко, і в Медведчука заперечували справжність розмови.

Також журналісти опублікували записи, які розкривають історію отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", причетність до якої він не раз заперечував.

Напередодні журналісти оприлюднили фінальні "плівки". На них, зокрема, обговорюється обмін полонених, "газова криза", електроенергія та Крим.

Зокрема, журналісти розповідають про угоду щодо продажу електроенергії в Крим, а також її купівлі в Росії. Записи свідчать, що Медведчук намагався домовитися, щоб в угоді взяла участь "компанія-прокладка" бізнес-партнера Порошенка Костянтина Григоришина.

11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та його соратнику, народному депутату від "ОПЗЖ" Тарасові Козаку. Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. 13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у формі цілодобового домашнього арешту. Апеляція його не змінила.

До того, 19 лютого, Рада нацбезпеки і оборони України ввела санкції проти Медведчука та Козака. Обмеження застосували у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.