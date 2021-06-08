Збірна України перемогла Кіпр в останній грі перед Євро-2020.

Національна збірна України перемогла команду Кіпру в останній своїй товариській грі перед початком Чемпіонату Європи з футболу – матч у Харкові закінчився з рахунком 4:0. То була перша гра, на котру синьо-жовті вбрали нову форму – з картою України і гаслами "Слава Україні! – Героям слава!".

Зі старту матчу синьо-жовті продуктивно діяли в атаці, чергуючи короткі та середні передачі із закиданнями на хід Яремчуку. На 9-й хвилині Роман опинився на вістрі після прострілу Зінченка з лівого флангу, але з близької відстані не зумів переграти голкіпера. Згодом інтенсивність дій дещо знизилася, і кіпріоти навіть зуміли провести кілька контратак та змусити вступити у гру П'ятова, переповідає пресслужба Української асоціації футболу.

Черговий шанс відкрити рахунок у складі українців у середині тайму знову отримав Яремчук, який після передачі Зубкова пробивав із лінії штрафного, але не зумів підлаштуватися під м’яч, що стрибав. Невдовзі масовану атаку господарів ударом п’ятою завершував Ярмоленко, але Андрію теж не пощастило відзначитися. А на 31-й хвилині Яремчук змарнував уже просто розкішний шанс, який для нього створили партнери. Коли ж до справи взявся Зінченко, пробивши із середньої відстані, м’яч від стійки залишив межі поля.

Та все ж незадовго до перерви після кутового кіпріотів підопічні Андрія Шевченка провели контратаку, яка стала визначальною. Панайоту програв забіг Зубкову та завалив його на газон, заробивши вилучення та пенальті. Ярмоленко з 11-метрового відкрив рахунок, а перевага українців у чисельній більшості стала ще помітнішою. Другий м’яч у ворота гостей забив Зінченко також із пенальті, що був призначений за гру рукою Іоанну.

Після перерви більшу частину ігрового часу збірна Кіпру провела в низькому захисному блоці. Українці ж продовжували бомбардування володінь Панаї, який працював не покладаючи рук. Розгромним рахунок зробили Яремчук, який завершив багатоходову комбінацію, та Ярмоленко, що оформив дубль завдяки рикошету. Причому обом останню передачу віддавав Марлос.

У вівторок українська збірна вирушає до Бухареста, де базуватимуться під час Євро-2020. Стартують на турнірі українці 13 червня грою з Нідерландами в Амстердамі.

Україна — Кіпр — 4:0 (2:0)

7 червня. Харків. ОСК "Металіст"

Голи: Ярмоленко (37, з пенальті, 65), Зінченко (45+2, з пенальті), Яремчук (59).

Україна: П'ятов (к), Соболь, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Караваєв, 60), Маліновський (Судаков, 67), Макаренко (Степаненко, 46), Зінченко, Зубков (Марлос, 46), Ярмоленко (Шапаренко, 70), Яремчук (Бєсєдін, 67).

Запасні: Бущан, Трубін, Попов, Безус, Миколенко, Довбик.

Тренер: Андрій Шевченко.

Кіпр: Панаї, Каро, Сотеріу, Іоанну, Панайоту, Артіматас (к) (Гогич, 78), Кіріаку (Захаріу, 69), Авраам (Кусулос, 46), Піттас (Лоїзу, 85), Папуліс (Кастанос, 61), Іліа (Христофі, 46).

Запасні: Параскевас, Неофітос, Стеліос, Ніколау, Кіпріану, Константинос.

Тренер: Нікос Костеноглу.

Вилучений: Панайоту (36).