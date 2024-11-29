Кіпр заявив про намір вступити до НАТО.

Нікосія веде перемовини з Вашінґтоном щодо шляхів вступу до Північноатлантичного альянсу.

Нікос Христодулідіс

Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс підтвердив на пресконференції в Нікосії намір його країни стати членом НАТО, коли його «збройні сили отримають необхідну підготовку та оснащення за допомогою США, щоб привести їх до стандартів головного військового альянсу світу». Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press. За словами керівника кіпрської держави, той факт, що Республіка Кіпр не може стати державою – членом НАТО через заперечення Туреччини, позбавляє армію країни багатьох можливостей як з модернізації, так і з придбання військової техніки.

Христодулідіс зазначив, що зміцнення стримувального потенціалу Кіпру має першочергове значення. За його словами, країна шукає тут можливостей як каналами НАТО і США, так і оборонними програмами Європейської Унії.

Христодулідіс назвав ключовою перевагою Кіпру географічне положення острова «в районі особливої ​​геостратегічної ваги». Він також підтвердив, що рішення щодо модернізації військово-морських та військово-повітряних баз острова вже ухвалено і що Кіпр веде перемовини з ЄУ щодо військово-морських об'єктів, а зі США – щодо військово-повітряних.

На питання про терміни подання евентуальної заявки на вступ до НАТО президент відповів: «Що менше ми про це говоримо, то ближчі ми до нашої мети».

Як стверджують експерти-міжнародники, прийняття Кіпру до НАТО може створити важливий прецедент, який слугуватиме зразком, зокрема й для України. За правилами Альянсу, до нього не може бути прийнята держава з невирішеними територіальними проблемами. Республіка Кіпр контролює близько 60% однойменного острова, решту території якого займає невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру.