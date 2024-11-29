Кіпр заявив про намір вступити до НАТО.

Нікосія веде перемовини з Вашінґтоном щодо шляхів вступу до Північноатлантичного альянсу.

 

                          Нікос Христодулідіс

 

Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс підтвердив на пресконференції в Нікосії намір його країни стати членом НАТО, коли його «збройні сили отримають необхідну підготовку та оснащення за допомогою США, щоб привести їх до стандартів головного військового альянсу світу». Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press. За словами керівника кіпрської держави, той факт, що Республіка Кіпр не може стати державою – членом НАТО через заперечення Туреччини, позбавляє армію країни багатьох можливостей як з модернізації, так і з придбання військової техніки.

 

Христодулідіс зазначив, що зміцнення стримувального потенціалу Кіпру має першочергове значення. За його словами, країна шукає тут можливостей як каналами НАТО і США, так і оборонними програмами Європейської Унії.

 

Христодулідіс назвав ключовою перевагою Кіпру географічне положення острова «в районі особливої ​​геостратегічної ваги». Він також підтвердив, що рішення щодо модернізації військово-морських та військово-повітряних баз острова вже ухвалено і що Кіпр веде перемовини з ЄУ щодо військово-морських об'єктів, а зі США – щодо військово-повітряних.

 

На питання про терміни подання евентуальної заявки на вступ до НАТО президент відповів: «Що менше ми про це говоримо, то ближчі ми до нашої мети».

 

Як стверджують експерти-міжнародники, прийняття Кіпру до НАТО може створити важливий прецедент, який слугуватиме зразком, зокрема й для України. За правилами Альянсу, до нього не може бути прийнята держава з невирішеними територіальними проблемами. Республіка Кіпр контролює близько 60% однойменного острова, решту території якого займає невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру.

29.11.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Упійманий час: відеоархів Віктора Неборака
 Ігор Котик
У п’ятницю, 29 листопада, на екрані Мистецької бібліотеки транслюватиметься один із творчих вечорів Юрія Андруховича – поетичний, з серії літературних і музичних заходів «Перфо-салон», що засновані на відеоархіві Віктора Неборака.
29.11.24 | | Штука
Не знаю
Майкл Мишкало
Не знаю, що приготували для нас новий день, новий місяць і нова зима, не кажучи вже про рік – цього ніхто не знає. Але знаю, що опустити руки ми завжди встигнемо
26.11.24 | | Дискурси
Підвищуючи ставки
Юрко ТИМЧУК
Поки росіяни петляли від «рубєжа» до «орєшніка», українці позначили в календарі 1000-й день повномасштабної війни, яка триває з часів Андрєя Боголюбського.
26.11.24 | | Україна
Кераміка без кордонів
Виставка «Кераміка без кордонів» представляє твори випускників кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв – майстрів своєї справи, які нині є членами Міжнародної академії кераміки в Женеві.
26.11.24 | | Штука
Ісая Берлін та свобода від насильства
Лука Вієвський
Ідеї Ісаї Берліна на перетині етичного й політичного можуть зайняти гідне місце в широкому суспільному дискурсі України.
26.11.24 | | Минуле
Викрадені з рідного краю
27-28 листопада на Камерній сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра моновистави «Птах на горищі» українського драматурга Олега Михайлова. П’єса, написана влітку 2023 року, присвячена темі викраденню дітей росією.
25.11.24 | | Штука
Втома / невтома
Андрій Содомора
Пере-могти ворога – це спромогтись на щось більше, аніж ворог може. А в нерівному бою – спромогтись на більше, аніж сама людина може; зробити щось таке, що поза межами можливого
25.11.24 | | Дискурси
Як там?
Марта Кришталович
Час від часу нахилявся над домовиною і по­вторював одне і те ж запитання, мовби покійна дружина й справді могла йому відповісти: «Може, хотяй ти мені скажеш?.. Може, скажеш?..»
24.11.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.