В Україні виявили 1,6 тис. захворювань на ковід, 700 випадків – у Києві.

Упродовж доби в Україні виявили 1602 нові випадки захворювання на COVID-19. Водночас зафіксовано 6751 одужання.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Ледь не половина всіх добових випадків COVID-19 припала на Київ – там виявили 700 захворювань (це максимум за три з половиною тижні). У Запорізькій області зареєстрували 92 захворювання, у Київській – 79, у Донецькій – 73, у Харківській – 66.

За добу в Україні зареєстрували 118 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії в Україні померли 51 333 людей.

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 2 216 654.