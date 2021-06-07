Галицькі хроніки COVID-19: 7 червня.

Станом на 09:00 7 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 607 хворих на сovid-19. За минулу добу – 52 нові випадки: 8 – на Івано-Франківщині (проведено 291 ПЛР-тест), 19 – на Львівщині (проведено 280 ПЛР-тестів) та 25 – на Тернопіллі (проведено 313 ПЛР-тестів).
За минулу добу померло троє людей на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 червня (09:00): 69 730 випадків, 25 нових
Тернопіль – 10 осіб
Бережанський район – 4 особи
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 червня (09:00): 136 466 випадків, 19 нових
Львів – 10 осіб
Дрогобицький район – 3 особи
Сокальський район – 4 особи
Стрийський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 червня (09:00): 86 411 випадків, 8 нових
Богородчанський район – 2 особи
Калуський район – 1 особа
Рожнятівський район – 2 особи
Тлумацький район – 1 особа
Тисменицький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
07.06.2021