Галицькі хроніки COVID-19: 7 червня.

Станом на 09:00 7 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 607 хворих на сovid-19. За минулу добу – 52 нові випадки: 8 – на Івано-Франківщині (проведено 291 ПЛР-тест), 19 – на Львівщині (проведено 280 ПЛР-тестів) та 25 – на Тернопіллі (проведено 313 ПЛР-тестів).

За минулу добу померло троє людей на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 червня (09:00): 69 730 випадків, 25 нових

Тернопіль – 10 осіб

Бережанський район – 4 особи

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 червня (09:00): 136 466 випадків, 19 нових

Львів – 10 осіб

Дрогобицький район – 3 особи

Сокальський район – 4 особи

Стрийський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 червня (09:00): 86 411 випадків, 8 нових

Богородчанський район – 2 особи

Калуський район – 1 особа

Рожнятівський район – 2 особи

Тлумацький район – 1 особа

Тисменицький район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.