Уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні.

 

Кабінет Міністрів України пом'якшив карантинні обмеження на тлі падіння епідемічних показників в Україні. Так, уряд дозволив проведення масових заходів (зокрема у нічних клубах і закладах громадського харчування) з умовою перебування однієї людини на 4 кв. м площі будівлі, території або наповненості залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами та одним порожнім поруч).

 

 

Про це йдеться у постанові Кабміну №583 від 2 червня 2021 року, передає "Інтерфакс-Україна".

 

Крім цього, обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену, проведеного не більш ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

 

Дозволяється також прийом відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів не більш ніж дві третини місць.

 

Окрім того, "зелений" рівень епіднебезпеки встановлюватимуть, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів буде меншою, ніж 75, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на антиген – менш ніж 4%, кількість тестувань методом ПЛР або експрес-тестування протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – понад 300, і на всій території України не буде регіонів зі встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

 

07.06.2021

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