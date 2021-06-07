Для лікарень на Франківщині купили системи генерації кисню за понад 30 мільйонів гривень.

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації закупив чотири системи генерації кисню для медзакладів краю, йдеться у системі Prozorro.

 

 

26 травня департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації уклав угоду з ТОВ «Глобалмедгруп» про закупівлю систем генерації кисню на 30 мільйонів 300 тисяч гривень. Закупівлю провели за процедурою COVID-19.

 

Одну систему генерації кисню GZ81.14 придбали для Обласної клінічної лікарні Івано-Франківської облради за 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Ще три системи генерації кисню GZ81.12 призначені для Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міськради, Надвірнянської та Коломийської центральних районних лікарень, вартість кожної – 6 мільйонів 900 тисяч гривень.

 

Договір передбачає повну передоплату. Обладнання мають поставити до середини року.

 

За угодою, гарантійний термін експлуатації становить рік. Виробник не вказаний. За відкритими даними, це компанія «Inspital Medical Technology GmbH» (Німеччина). Згідно з її сайтом, система GZ81.14 на 250–300 ліжок генерує 1000 л кисню на хвилину і має компресор потужністю 75 кВт та ємності для повітря і кисню об’ємом по 3 000 л. Система GZ81.12 на 200–250 ліжок генерує 800 л кисню на хвилину і має компресор потужністю 55 кВт та ємності для повітря і кисню об’ємом по 2000 л, повідомило видання «Наші гроші».

 

 

Засновницею столичної «Глобалмедгруп» є Мая Мозер, а директоркою – її рідна сестра Емма Гук. Остання є дружиною службовця СБУ Андрія Гука. Саме на неї раніше була оформлене ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» Германа Фісталя, яка нині є одним з великих імпортерів медичної техніки, зокрема апаратів штучної вентиляції легень, повідомило видання.

 

Герман Фісталь вказаний засновником ТОВ «Український центр медичних технологій», яке зараз перебуває у стані припинення, – разом із Олександром Цвєтковим та Олександром Добровським. Останнього джерела видання Mind назвали двоюрідним братом Михайла Радуцького – нардепа від «Слуги народу» і голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації.

 

Фото money.if.ua, depo.ua, gk-press.if.ua

07.06.2021

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