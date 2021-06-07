В Україні виявили мінімальну кількість випадків ковіду за рік.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найменша кількість виявлених захворювань за цілий рік – попередній мінімум був за підсумками 9 червня 2020 року, 525 випадків ковіду.

Згідно з даними, оприлюдненими у понеділок Міністерством охорони здоров'я, добова статистика захворювань вперше за тривалий час у жодному з реґіонів не перевищила сотні випадків. Найбільше захворювань виявили у Києві (87), у Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

Станом на 6 червня середньотижнева кількість захворювань становить 1577. Для порівняння, попередній мінімум був іще 18 серпня – 1552.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Упродовж минулої доби в Україні шпиталізували 601 людину.

За день зареєстрували 33 смерті (мінімум за вісім місяців).

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 215 052 людини. Померло – 51 215.