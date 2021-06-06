В Україні виявили менше як тисячу випадків ковіду – вперше за 10 місяців.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 937 нових випадків захворювання на COVID-19. Статистика добових захворювань впала нижче від тисячної позначки вперше за 10 місяців – востаннє такі дані фіксували іще за підсумками 2 серпня; тоді було 990 випадків.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували у Дніпропетровській області (131) та в Києві (102).

Середньотижнева кількість захворювань на COVID-19 становить 1743. Менше було ще 18 серпня –1694 випадки.

Упродовж доби зафіксували 42 летальні випадки – смертність упала до мінімального рівня за 8 місяців (4 жовтня фіксували 33 смерті).

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

Загалом за весь час епідемії в Україні захворіло 2 214 517 людей.

Загальна кількість летальних випадків зросла до 51 182.