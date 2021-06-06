Країни G7 домовилися про оподаткування міжнародних корпорацій.

Серед корпорацій, які підпадають під нові правила, опиняться такі велетні, як Microsoft , Amazon і Google.

 

 

Країни "Великої сімки" досягли історичної угоди про оподаткування багатонаціональних корпорацій. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. На зустрічі в Лондоні міністри фінансів країн-членів G7 погодилися з тим, що міжнародні корпорації повинні платити податки в тих країнах, де вони заробляють, а не там, де вони зареєстровані.

 

Досягнута в суботу, п’ятого червня, угода дозволить закрити міжнародні податкові лазівки, якими досі користуються деякі найбільші міжнародні корпорації. Міністри фінансів країн G7 заявили, що «Велика сімка» підтримує встановлення мінімальної глобальної ставки корпоративного податку на рівні не як менше 15%.

 

 «Після багаторічних обговорень міністри фінансів G7 досягли історичної угоди про реформування глобальної податкової системи, щоб вона відповідала глобальному цифровому століттю», – заявив міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак (Rishi Sunak), звертаючись до журналістів.

 

Міністерка фінансів США Джанет Єллен (Janet Yellen) визнала, що процес досягнення цієї домовленості проходив складно, додавши, що переговори з цього приводу тривали майже вісім років. «Цей процес застопорився за адміністрації Трампа. І тому я дійсно вважаю це історичним досягненням. Воно засвідчує, що багатостороння співпраця може бути успішною. Я побачила серйозну кооперацію і бажання координовано вирішувати широке коло глобальних проблем», – заявила Єллен.

 

Досягнута в Лондоні угода ляже в основу глобального пакту, спрямованого на припинення тривалих «перегонів поступок». Під цим терміном розуміють конкуренцію країн одна з одною в спробі залучення інвестиційного капіталу, пом'якшуючи свій податковий режим і вводячи пільги для великих платників податків. Серед корпорацій, які підпадають під нові правила, опиняться такі велетні, як Microsoft, Amazon і Google.

06.06.2021

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