Галицькі хроніки COVID-19: 6 червня.

Станом на 09:00 6 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 555 хворих на сovid-19. За минулу добу – 92 нових випадки: 21 – на Івано-Франківщині (проведено 333 ПЛР-тести), 28 – на Львівщині (проведено 807 ПЛР-тестів) та 43 – на Тернопіллі (проведено 507 ПЛР-тестів).
За минулу четверо людей померло на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 червня (09:00): 69 705 випадків, 43 нових
Тернопіль – 20 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 1 особа
Монастириський район - 1особа
Підволочиський район – 3 особи
Тернопільський район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 червня (09:00): 136 447 випадків, 28 нових
Львів – 16 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Кам'янка-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 червня (09:00): 86 403 випадки, 21 новий
Івано-Франківськ – 3 особи
Богородчанський район – 1 особа
Галицький район – 1 особа
Долинський район – 6 осіб
Коломийський район – 4 особи
Косівський район – 3 особи
Рогатинський район –1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Снятинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.06.2021