Галицькі хроніки COVID-19: 6 червня.

 

Станом на 09:00 6 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 555 хворих на сovid-19. За минулу добу – 92 нових випадки: 21 – на Івано-Франківщині (проведено 333 ПЛР-тести), 28 – на Львівщині (проведено 807 ПЛР-тестів) та 43 – на Тернопіллі (проведено 507 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу четверо людей померло на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 червня (09:00): 69 705 випадків, 43 нових

 

Тернопіль – 20 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 2 особи

Козівський район – 1 особа

Монастириський район - 1особа

Підволочиський район – 3 особи

Тернопільський район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 червня (09:00): 136 447 випадків, 28 нових

 

Львів – 16 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Кам'янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Стрийський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 червня (09:00): 86 403 випадки, 21 новий

 

Івано-Франківськ – 3 особи

Богородчанський район – 1 особа

Галицький район – 1 особа

Долинський район – 6 осіб

Коломийський район – 4 особи

Косівський район – 3 особи

Рогатинський район –1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Снятинський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

06.06.2021

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