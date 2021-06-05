Галицькі хроніки COVID-19: 5 червня.

Станом на 09:00 5 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 463 хворих на сovid-19. За минулу добу – 163 нових випадки: 25 – на Івано-Франківщині (проведено 604 ПЛР-тести), 98 – на Львівщині (проведено 1510 ПЛР-тестів) та 40 – на Тернопіллі (проведено 662 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано два летальних випадки. Одна людина померла на Тернопільщині, та одна на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 червня (09:00): 69 662 випадки, 40 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 41 випадок)

Тернопіль – 16 осіб

Бережанський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 7 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Монастириський район –1 особа

Тернопільський район – 2 особи

Теребовлянський район – 2 особи

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 червня (09:00): 136 419 випадків, 98 нових

Львів – 26 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 7 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 2 особи

Пустомитівський район – 1 особа

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 11 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 10 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 червня (09:00): 86 382 випадки, 25 нових

Івано-Франківськ – 3 особи

Богородчанський район – 3 особи

Галицький район – 1 особа

Калуський район – 8 осіб

Коломийський район - 1особа

Косівський район – 1 особа

Рожнятівський район – 7 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.