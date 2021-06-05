Галицькі хроніки COVID-19: 5 червня.

Станом на 09:00 5 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 463 хворих на сovid-19. За минулу добу – 163 нових випадки: 25 – на Івано-Франківщині (проведено 604 ПЛР-тести), 98 – на Львівщині (проведено 1510 ПЛР-тестів) та 40 – на Тернопіллі (проведено 662 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано два летальних випадки. Одна людина померла на Тернопільщині, та одна на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 червня (09:00): 69 662 випадки, 40 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 41 випадок)
Тернопіль – 16 осіб
Бережанський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 7 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Монастириський район –1 особа
Тернопільський район – 2 особи
Теребовлянський район – 2 особи
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 червня (09:00): 136 419 випадків, 98 нових
Львів – 26 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 7 осіб
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 2 особи
Пустомитівський район – 1 особа
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 11 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 10 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 червня (09:00): 86 382 випадки, 25 нових
Івано-Франківськ – 3 особи
Богородчанський район – 3 особи
Галицький район – 1 особа
Калуський район – 8 осіб
Коломийський район - 1особа
Косівський район – 1 особа
Рожнятівський район – 7 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.06.2021