Ковід за добу: На два нові випадки хвороби припадає одна шпиталізація.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1897 нових випадків захворювання на COVID-19. При тім за добу шпиталізували 1065 пацієнтів.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Києві (497), у Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

 

За добу зафіксували 86 летальних випадків. Загалом за час епідемії померло 51 140 людей.

 

Загалом за час епідемії занедужало 2 213 580 осіб.

 

 

05.06.2021

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