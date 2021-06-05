Ковід за добу: На два нові випадки хвороби припадає одна шпиталізація.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1897 нових випадків захворювання на COVID-19. При тім за добу шпиталізували 1065 пацієнтів.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Києві (497), у Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.
За добу зафіксували 86 летальних випадків. Загалом за час епідемії померло 51 140 людей.
Загалом за час епідемії занедужало 2 213 580 осіб.
05.06.2021