Facebook заблокував Трампа ще на два роки.

Таким чином, напередодні виборів до Конґресу у 2022 році експрезидент буде позбавлений доступу до всіх великих соціальних мереж.

Соціальна мережа Facebook в п'ятницю, четвертого червня, оголосила, що аккаунт експрезидента США Дональда Трампа залишиться заблокованим принаймні до січня 2023 року. Про це повідомило радіо Voice of America. Обмеження також торкнуться сторінок інших світових лідерів, які порушують правила компанії щодо публікацій на сайті соцмережі.

Нагадаємо, що аккаунт Трампа у Facebook був заблокований наступного дня після заворушень в будівлі Конґресу США, що відбулися шостого січня. Соціальна мережа дійшла висновку, що Трамп підбурював людей до насильства.

У заяві соціальної мережі підкреслюється, що припинення роботи аккаунта триватиме не менше двох років з дати першого блокування. «Блокування буде зняте тільки в тому випадку, якщо ризик для громадської безпеки, пов'язаної з веденням аккаунта, знизиться», – заявили в Facebook.

«З огляду на серйозність обставин, які привели до блокування Трампа, ми вважаємо, що його дії є поважним порушенням наших правил», – написав у своєму пості в соцмережі керівник відділу комунікацій Facebook Нік Клегг (Nick Clegg).

Таким чином, напередодні виборів до Конґресу у 2022 році Трампа буде позбавлено доступу до всіх великих соціальних мереж, включно з Facebook, Twitter і YouTube.

Сам Трамп засудив рішення і знову повторив свою тезу про нібито фальшування виборів. «Рішення Facebook є образою рекордних 75 мільйонів осіб, які проголосували за нас на сфальшованих президентських виборах 2020 року. Не можна допустити, щоб ця цензура зійшла з рук, в кінцевому підсумку ми переможемо. Наша країна більше не може терпіти ці зловживання!» – заявив Трамп.