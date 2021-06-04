Галицькі хроніки COVID-19: 4 червня.

Станом на 09:00 4 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 300 хворих на сovid-19. За минулу добу – 140 нових випадки: 26 – на Івано-Франківщині (проведено 604 ПЛР-тести), 81 – на Львівщині (проведено 1464 ПЛР-тести) та 33 – на Тернопіллі (проведено 739 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та троє на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 червня (09:00): 69 622 випадки, 33 нових
Тернопіль – 10 осіб
Борщівський район – 1 особа
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 3 особи
Козівський район – 1 особа
Лановецький район – 4 особи
Підволочиський район – 3 особи
Тернопільський район – 3 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 червня (09:00): 136 321 випадок, 81 новий
Львів – 31 особа
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 8 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 4 особи
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 11 осіб
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 червня (09:00): 86 357 випадків, 26 нових
Івано-Франківськ – 5 осіб
Богородчанський район – 2 особи
Галицький район – 2 особи
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 1 особа
Косівський район – 1 особа
Надвірнянський район – 2 особи
Тлумацький район – 4 особи
Тисменицький район – 1 особа
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
04.06.2021