Галицькі хроніки COVID-19: 4 червня.

Станом на 09:00 4 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 300 хворих на сovid-19. За минулу добу – 140 нових випадки: 26 – на Івано-Франківщині (проведено 604 ПЛР-тести), 81 – на Львівщині (проведено 1464 ПЛР-тести) та 33 – на Тернопіллі (проведено 739 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та троє на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 червня (09:00): 69 622 випадки, 33 нових

Тернопіль – 10 осіб

Борщівський район – 1 особа

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 3 особи

Козівський район – 1 особа

Лановецький район – 4 особи

Підволочиський район – 3 особи

Тернопільський район – 3 особи

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 червня (09:00): 136 321 випадок, 81 новий

Львів – 31 особа

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 8 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 4 особи

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 11 осіб

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 червня (09:00): 86 357 випадків, 26 нових

Івано-Франківськ – 5 осіб

Богородчанський район – 2 особи

Галицький район – 2 особи

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 1 особа

Косівський район – 1 особа

Надвірнянський район – 2 особи

Тлумацький район – 4 особи

Тисменицький район – 1 особа

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.