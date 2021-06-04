Піскун, Богатирьова, Табачник: РНБО уклала список ексчиновників для виселення із держдач.

 

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов оприлюднив перші 20 прізвищ людей, яких виселяють з маєтків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. 

 

 

Про це Данілов оголосив на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО, передає УНІАН.

 

У списоку, зокрема, ексгенпрокурор Святослав Піскун, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, ексміністр юстиції Олександр Лавринович, ексміністр охорони здоров'я Лариса Богатирьова.

 

Крім того, у процесі виселення перебувають Олена Панасюк, Людмила Зубко, Віктор Івченко, Ольга Матвієнко, Сергій Юрчик, Лідія Гаврилюк, Іван Васюник, Валерій Череп, Юрій Гайсинський, Микола Петренко, Давид Макар'ян, Борис Макар'ян, Ілля Папіш, Олександр Ільїн, Володимир Семиноженко та Віктор Тополов.

 

"Сьогодні державне підприємство винне кошти цим людям, які орендують ці маєтки. Наприклад... сьогодні залишок коштів, які винне підприємство одній пані становить 11 млн 841 тис. 2 грн 40 коп. Одному пану залишок коштів становить 2 млн 912 тис. 622 грн 70 коп. Ще у нас є люди, яким ми заборгували 3 млн 261 тис. 64 грн", – зазначив Данілов.

 

 

14 травня Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, зокрема майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

 

"Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Що, на перший погляд, виглядає непогано, а насправді – легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", – сказав Президент.

 

З його слів, низка людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% і за символічну плату могли там проживати.

 

"Сьогодні мною поставлено завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів", – додав керівник держави.

 

04.06.2021

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