Число активних випадків ковіду зменшилося до дев'ятимісячного мінімуму.

 

Упродовж доби в Україні зареєстрували 2266 нових випадків захворювання на COVID-19. За день зафіксували 95 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусу.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (566), у Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

 

За добу повідомили про 8291 одужання. Натомість шпиталізували 963 особи.

 

Офіційно в Україні 80 247 активних носіїв коронавірусної хвороби – мінімальний показник за минулі дев'ять місяців.

 

Графік обліку активних діагнозів 

 

Загалом за весь час епідемії в Україні захворіло 2 211 683 особи, одужало – 2 080 382 особи, летальних випадків – 51 054.

 

04.06.2021

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