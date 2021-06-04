Число активних випадків ковіду зменшилося до дев'ятимісячного мінімуму.

Упродовж доби в Україні зареєстрували 2266 нових випадків захворювання на COVID-19. За день зафіксували 95 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусу.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (566), у Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

За добу повідомили про 8291 одужання. Натомість шпиталізували 963 особи.

Офіційно в Україні 80 247 активних носіїв коронавірусної хвороби – мінімальний показник за минулі дев'ять місяців.

Графік обліку активних діагнозів

Загалом за весь час епідемії в Україні захворіло 2 211 683 особи, одужало – 2 080 382 особи, летальних випадків – 51 054.