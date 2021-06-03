Галицькі хроніки COVID-19: 3 червня.

Станом на 09:00 3 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 160 хворих на сovid-19. За минулу добу – 262 нових випадки: 57 – на Івано-Франківщині (проведено 625 ПЛР-тестів), 154 – на Львівщині (проведено 1067 ПЛР-тестів) та 51 – на Тернопіллі (проведено 672 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та семеро на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 червня (09:00): 69 590 випадків, 51 новий
Тернопіль – 23 особи
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 3 особи
Козівський район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 червня (09:00): 136 240 випадків, 154 нових
Львів – 67 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 12 особи
Кам'янко-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 9 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 5 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 12 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 4 особи
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 червня (09:00): 86 274 випадки, 53 нових
Івано-Франківськ – 26 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 3 особи
Долинський район – 6 осіб
Калуський район – 7 осіб
Коломийський район – 1 особа
Косівський район – 5 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Снятинський район – 2 особи
Тисменицький район – 1 особа
Тлумацький район – 1 особа
Рожнятівський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
03.06.2021