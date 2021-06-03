Галицькі хроніки COVID-19: 3 червня.

Станом на 09:00 3 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 292 160 хворих на сovid-19. За минулу добу – 262 нових випадки: 57 – на Івано-Франківщині (проведено 625 ПЛР-тестів), 154 – на Львівщині (проведено 1067 ПЛР-тестів) та 51 – на Тернопіллі (проведено 672 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та семеро на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,34%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 червня (09:00): 69 590 випадків, 51 новий

Тернопіль – 23 особи

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Козівський район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 червня (09:00): 136 240 випадків, 154 нових

Львів – 67 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 12 особи

Кам'янко-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 9 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 5 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 12 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 4 особи

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 червня (09:00): 86 274 випадки, 53 нових

Івано-Франківськ – 26 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 3 особи

Долинський район – 6 осіб

Калуський район – 7 осіб

Коломийський район – 1 особа

Косівський район – 5 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район – 2 особи

Тисменицький район – 1 особа

Тлумацький район – 1 особа

Рожнятівський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.