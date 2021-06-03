Правозахисники закликають владу відреагувати на депортацію з Білорусі Володимира Яворського.

 

Українські правозахисні організації закликають владу відреаґувати на депортацію з Білорусі громадського діяча, правозахисника Володимира Яворського.

 

 

Про це йдеться у зверненні, поширеному у четвер платформою “Правозахисний порядок денний”.

 

Правозахисники зазначають: 12 квітня 2021 року у Мінську співробітники білоруського КДБ та правоохоронних органів провели повторний, другий, обшук у приватному помешканні громадянина України, правозахисника Володимира Яворського. Перший обшук відбувся 5 квітня. Він проходив у межах кримінальної справи, відкритої за політичними мотивами проти дружини Володимира, білоруської правозахисниці Тетяни Гацури-Яворської. Тетяну затримали після першого обшуку 5 квітня і спровадили до ізолятора. Правозахисні організації визнали її політичним в’язнем. Звільнили Гацуру-Яворську лише 15 квітня. 

 

"По завершенню обшуку 12 квітня співробітники спецслужби наполягли на тому, що Володимир Яворський має проїхати з ними до приміщення Департаменту фінансових розслідувань Держконтролю Республіки Білорусь. Йому було відмовлено у адвокаті та повідомленні посольства України про затримання громадянина України. Під час понад 4-годинного безперервного допиту до нього застосовувалия як психічне, так і фізичне насильство. Зокрема, йому погрожували відібрати 8-річну дитину (також громадянина України) та помістити її в інтернат без доступу рідних на найближчі кілька місяців. Протокол допиту не складався. Так само як не було й жодних документів щодо затримання. Декілька осіб, що проводили допит, навіть не представлялися. Його примушували дати неправдиві свідчення щодо діяльності дружини та своєї правозахисної діяльності", – зазначають українські правозахисники.

 

"Такі дії є грубим порушенням міжнародних стандартів щодо заборони катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження. Співробітники силових структур РБ також порушили ст. 27 Конституції Республіки Білорусь, згідно з якою ніхто не повинен примушувати давати свідчення і пояснення проти самих себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів. До того ж  Володимир Яворський не був забезпечений адвокатом, що є порушенням права на правову допомогу", – ідеться у заяві.

 

Після допиту Яворського змусили підписати документ, в якому зазначено, що він перебуває у статусі свідка і йому заборонено розповідати про невизначений перелік відомостей, що стосуються кримінального розслідування. Водночас йому оголосили усну вимогу покинути територію Білорусі протягом 48 годин. Про причини вислання громадянина України та про те, які правила перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в Республіці Білорусь він порушив, не повідомлялось. Також йому повідомили про заборону в’їзду до Білорусі на 10 років. До цього часу Яворський мав вид на постійне проживання в Республіці Білорусь з 2012 року, котрий мав закінчуватися 2024 року.

 

"Вислання й заборона на в’їзд до країни є втручанням у приватне та сімейне життя В. Яворського та порушує міжнародні зобов’язання Білорусі щодо поваги цього права, оскільки робить неможливими будь-які сімейні контакти його з дружиною, котрій в рамках кримінального розслідування був заборонений виїзд з Білорусі, а також із дітьми. Ми переконані, що органи державної влади України зобов’язані належним чином відреагувати на цю ситуацію. Закликаємо Міністерство закордонних справ направити ноту щодо факту кричущих порушень прав громадянина України Володимира Яворського, а також у дипломатичному порядку з’ясувати підстави для вислання громадянина України та заборони йому в’їзду на 10 років", – ідеться у заяві.

 

Правозахисники просять Офіс Генерального прокурора відкрити кримінальне провадження за фактом викрадення, перевищення службових повноважень та жорстокого поводження і оголосити підозрюваних осіб у розшук.

 

Платформа “Правозахисний порядок денний” – неформальна коаліція правозахисних організацій, що займаються вирішенням системних проблем законодавства та практики для захисту фундаментальних прав людини. Учасниками платформи виступають Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод, Amnesty International в Україні, Центр прав людини ZMINA, Центр досліджень правоохоронної діяльності, проєкт “Без кордонів”, "Євромайдан SOS" та інші.

 

03.06.2021

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