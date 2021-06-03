В Ізраїлі нарешті вдалося сформувати урядову коаліцію.

До неї ввійшли політичні опоненти чинного керівника уряду Нетаньягу.

 

 

Лідерові опозиційної партії «Єш Атід» Яірові Лапіду вдалося сформувати нову урядову коаліцію в Ізраїлі. Про це Лапід повідомив президентові країни Реувену Рівліну, який напередодні й поставив перед ним таке завдання.

 

Як повідомив 9 канал ізраїльського телебачення, у новий коаліційний кабінет міністрів, окрім «Єш Атід», увійде центристський альянс «Кахоль-Лаван» на чолі з Бені Ґанцом, союз правих сил «Ха-Ямін Ха-Хадаш», соціал-демократична партія «Авода», права партія російськомовних ізраїльтян «Наш дім – Ізраїль» Авігдора Лібермана, права партія «Нова надія», ліві соціал-демократи з «Мерец» і арабська партія Ізраїлю «Раам».

 

Таким чином в уряді буде репрезентований весь сектор політичних сил – від лівих до ультраправих й ісламістів. Незалежна проарабска партія вперше в історії країни стане частиною ізраїльського кабінету.

 

«Новий уряд поважатиме своїх опонентів і зробить все можливе з метою об'єднати всі частини ізраїльського суспільства», – пообіцяв Яір Лапід. Передбачається, що коаліційний уряд диспонуватиме лише невеликою парламентською більшістю.

 

Планується, що впродовж двох років посаду прем'єр-міністра обійматиме співзасновник партії «Ха-Ямін Ха-Хадаш» Нафталі Беннет. Приблизно через два роки Беннета повинен змінити в прем'єрському кріслі сам Лапід.

 

Нагадаємо, що чинний виконувач обов'язків глави уряду Біньямін Нетаньягу перебував на посаді прем'єра 12 років. Таким чином, формування нового коаліційного кабінету може покласти край найдовшому правлінню одного політика в історії Ізраїлю. В цьому випадку Нетаньгу з його правою партією «Лікуд» доведеться піти в опозицію, незважаючи на те, що в березні під час четвертих поспіль позачергових парламентських виборів ця партія продемонструвала найкращий результат.

03.06.2021

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