Волкер заперечив стосунок до лобіювання інтересів проєкту "Північний потік-2".

 

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що він здивований заявами про зміну його позиції щодо "Північного потоку-2".

 

 

Про це він заявив у коментарі "Європейській правді".

 

Таким чином дипломат відреагував на заяву ексрадниці глави "Нафтогазу" Олени Зеркаль про те, що Волкер, серед інших, долучений до лобіювання на користь добудови "Північного потоку-2"

 

"Моє ставлення до "Північного потоку" добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв’ю, про це йдеться у письмових документах тощо", – запевнив він.

 

Втім, дипломат підтвердив, що організація, де він працює, долучена до цього лобіювання.

 

"Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити, – ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності. По суті, вони (BGR group) не долучили до цього саме через мої погляди щодо "Північного потоку-2", – пояснив Курт Волкер. Система розкриття інформації Конгресу США справді свідчить, що офіційно зареєстрованим лобістом компанії Nord Stream AG є інший співробітник компанії BGR Government Affairs на ім'я Волкер Робертс.

 

"Я знаю Олену Зеркаль і був здивований, що вона не уточнила цього у мене. Мої погляди щодо цього проєкту не змінилися", – додав колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

 

Напередодні радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила в інтерв'ю "Європейській правді": у Сполучених Штатах Америки працює активне лобі на користь "Північного потоку-2" і активним лобістом є Курт Волкер.

 

"Він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси "Північного потоку-2". І задалася питанням: "А що він робив в Україні? А чи не приїжджав він вмовляти нас відмовитися від боротьби проти "Північного потоку-2"?" – сказала Зеркаль.

 

03.06.2021

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