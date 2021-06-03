В Україні 2,5 тисячі захворювань на ковід за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2581 новий випадок захворювання на COVID-19. Водночас одужало 9405 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Києві (529), у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Частка позитивних тестів серед загального масиву тестувань надалі знижується (за добу протестували методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 308, експрес-тестами – 20 953).

Упродовж доби шпиталізували 1059 людей.

Минулої доби зареєстрували 102 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 50 959 людей.