В Україні 2,5 тисячі захворювань на ковід за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2581 новий випадок захворювання на COVID-19. Водночас одужало 9405 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Києві (529), у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

 

Частка позитивних тестів серед загального масиву тестувань надалі знижується (за добу протестували методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 308, експрес-тестами – 20 953).

 

Упродовж доби шпиталізували 1059 людей.

 

Минулої доби зареєстрували 102 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 50 959 людей.

 

03.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Тестування атомної зброї створило унікальні квазікристали
Під час вибуху Триніті, що відбувся в липні 1945 року, виник найстаріший квазікристал, створений людиною.
03.06.21 | | Наука
Смерть «Гангрени»
Андрій Бондаренко
Яким форматам і видам мистецтва можна існувати у міському публічному просторі, а яким – ні? Які є легітимними, а які – ні? Чому приватна думка нав’язується усім у формі ультиматуму, без жодної спроби публічного діалогу?
02.06.21 | | Штука
Є історії, які хочуть бути написаними
Любов Загоровська
Підійшло троє ромських малюків, питають «Ви збираєте гроші на війну?» І зі своїх кишень повитягували гривню-дві, кілька таких купюр, старший хлопчик кожну сестричку підняв, щоб вона могла кинути гроші в скриньку.
01.06.21 | | Штука
Страшне і тихе слово Sürgün
Депортація кримських татар – одна з цілого циклу геноцидних практик Радянського Союзу. Втім, ми не можемо дозволити, щоби пам'ять про неї була розмита. 
01.06.21 | | Україна
Нейротехнології та нейроправа
Наїф аль Родхан
Чилі може стати першою країною, що законодавчо захистисть права на свободу волі, особисту автономію та конфіденційність розуму.
31.05.21 | | Наука
Проекти Центру Курбаса 
 Надія Мірошниченко
Тішить, що існує інтерес до сучасної вітчизняної драматургії, адже її розвиток – це особливий «барометр», який показує, наскільки оригінальний і актуальний театральний процес у країні. Але чому наш драматургічний процес подається так однобічно?
31.05.21 | | Штука
Повна пазуха питань
Юрко ТИМЧУК
Пошук і знаходження правильних відповідей зробили з мавпи людину, і тепер цей нібито розумний примат емпіричним шляхом часто пробує довідатися, "хто скоріше бігає – я чи електричка?". 
31.05.21 | | Україна
Чи створили коронавірус китайці?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Аґенти західних спецслужб розслідують походження коронавірусу. Якщо буде підтверджено витік SARS-Cov-2 з лабораторії у Вухані, то на Китай можуть накласти трильйонні штрафи.
31.05.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.